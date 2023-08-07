Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Участь Китаю важлива, але переоцінювати її не варто.
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"Участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії – спроба зайняти місце. Всі розуміють, що це глобальна подія і неучасть у ній – це погано. Тому Китай прийняв рішення брати участь. Лі Хуей (спецпредставник з питань Євразії – 24 Канал) – не найстатусніший представник, це чиновник третього рівня", – відзначив Яковенко.
Позиція Китаю
Китай веде свою гру. Він не зацікавлений у перемозі України, а безпосередньо в ослаблені Росії та США.
"Китай є глобальним опонентом США і в той же час зацікавлений у програші Росії, яка після буде "їжею" для Китаю. В першу чергу – це шматок російської території від Владивостоку до Байкалу, які Китай вважає своїми", – наголосив опозиційний журналіст.
Ігор Яковенко про участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії: дивитись відео
Тобто Китай має подвійну позицію. Вона чітко проявилася під час зустрічі в Саудівській Аравії, додав Яковенко.
Участь Китаю у саміті: основні новини
- Журналісти видання Spiegel зазначають про "позитивні сигнали" з боку Китаю. Мовляв він брав активну участь у перемовинах, висловлював "позитивні погляди" на продовження зустрічей такого роду.
- В МЗС Китаю відзначили важливість саміту. Лі Хуей "сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу". Але російсько-українську війну там назвали "кризою".
- Попри все глава Офісу Президента Андрій Єрмак відзначив важливість участі Китаю у подібних заходах. Головне, що Україна почула від представника Китаю готовність Пекіна надалі брати участь у цьому форматі.