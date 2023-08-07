Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Участие Китая важно, но переоценивать его не стоит.
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"Участие Китая в саммите в Саудовской Аравии – попытка занять место. Все понимают, что это глобальное событие и неучастие в нем – это плохо. Поэтому Китай принял решение участвовать. Ли Хуэй (спецпредставитель по вопросам Евразии – 24 Канал) – не самый статусный представитель, это чиновник третьего уровня", – отметил Яковенко.
Позиция Китая
Китай ведет свою игру. Он не заинтересован в победе Украины, а непосредственно в ослаблении России и США.
"Китай является глобальным оппонентом США и в то же время заинтересован в проигрыше России, которая впоследствии будет "едой" для Китая. В первую очередь – это кусок российской территории от Владивостока до Байкала, которые Китай считает своими", – подчеркнул оппозиционный журналист.
Игорь Яковенко об участии Китая в саммите в Саудовской Аравии: смотреть видео
То есть Китай имеет двойную позицию. Она ясно проявилась во время встречи в Саудовской Аравии, добавил Яковенко.
Участие Китая в саммите: основные новости
- Журналисты издания Spiegel отмечают "положительные сигналы" со стороны Китая. Мол, он активно участвовал в переговорах, выражал "положительные взгляды" на продолжение встреч такого рода.
- В МИД Китая отметили важность саммита. Ли Хуэй "способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса". Но российско-украинскую войну там назвали "кризисом".
- Несмотря на все, глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил важность участия Китая в подобных мероприятиях. Главное, что Украина услышала от представителя Китая готовность Пекина участвовать в этом формате.