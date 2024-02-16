Китай може підтримати Росію у війні проти України: міжнародник оцінив загрозу

Представник Китаю в ООН закликав США негайно припинити постачання зброї в Україну. Заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що Кремль начебто зацікавлений "дипломатичним шляхом" вирішити конфлікт.

За словами китайського дипломата, слід дотримуватися Мінської угоди, досягнутої у 2014 році. Водночас саме Росія порушила домовленості, розпочавши війну. Дипломат та експерт-міжнародник Руслан Остапенко проаналізував в етері 24 Каналу заяву китайців.

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"Китай може широкомасштабно підтримати Росію. Зараз Пекін через окремі компанії це робить, зокрема через Північну Корею. Але він може втрутитися, коли та програватиме", – сказав експерт-міжнародник.

Чого боїться Пекін

Піднебесна розуміє, що Кремль близький до вичерпування ресурсів, пояснив Руслан Осипенко. Хоч Росія перевела економіку на військові рейки, вона дедалі частіше звертається по допомогу до Ірану, Північної Кореї та Китаю.

Північна Корея постачає Росії балістичні ракети, артилерію, військове обладнання та боєприпаси для подальшого використання у війні проти України.

Пекін усвідомлює, що російсько-українська війна підійшла до вирішальної точки. Якщо Захід надасть допомогу Україні та обмежить вторинними санкціями надходження прибутків до Росії – вона програє. Тому Китай поки політично починає підключатися, щоб не допустити руйнування балансу.

Китай допомагає Росії у війні проти України

У Білорусь 8 – 11 січня прилітав борт з Китаю, який, найімовірніше, доставляв військовий вантаж. Літак приземлявся у VIP-зоні, якою користується самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко припустив, що може мовитись про китайські бронемашини "Дракон", які є на озброєнні білоруської армії. Водночас могли бути доставлені відповідні запасні частини для ракет, які використовуються при виробництві РСЗВ "Полонез".

До слова, ЄС пропонує включити до санкційного списку 3 китайські компанії, які допомагали Росії. Це може стати першим випадком запровадження санкцій проти компаній Китаю за війну, яку розв'язала Росія.