Чи змінить повторне обрання Сі Цзіньпіна політику Китаю щодо Росії: пояснення експерта

Сі Цзіньпін пішов на третій п'ятирічний термін правління в Китаї. Наразі Пекін налаштований на домовленості зі США, а Росію він ніколи не вважав третім глобальним полюсом.

Про це 24 каналу сказав експерт з міжнародної політики аналітичного центру Український інститут майбутнього Ілія Куса. Він наголосив, що Китай має стимул домовлятися зі Сполученими Штатами, адже розуміє, що допомога Росії має багато ризиків.

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Куса вважає, що Китай намагатиметься продовжувати політику, яку Сі Цзіньпін здійснював із 2013 року. Мовиться про намагання балансувати між загостренням конкуренції та домовленостями зі США.

Але багато чого, буде залежати від того, як поводитимуть себе самі Сполучені Штати. У своїй промові на 20 з'їзді Сі Цзіньпін фактично повторив, по суті, багато своїх тез, про які й так усі знали. Тобто він багато нового не сказав,

– заявив експерт з міжнародної політики.

Він зауважив, що Цзіньпін повторив пропозицію Сполученим Штатам про створення нової, бажано біполярної, світової системи, в якій Пекін і Вашингтон будуть глобальними гравцями, які визначатимуть динаміку міжнародних відносин.

Китай ніколи не вбачав Росію третім глобальним полюсом. Тобто для них є два – є Сполучені Штати і Китай. Далі всі інші йдуть під ними, тобто на регіональному рівні, включаючи Російську Федерацію,

– наголосив Куса.

Він додав, що, якщо США і Китай домовляться, то, найімовірніше, ми побачимо формування нової системи міжнародних відносин – біполярної. А питання Росії, можливо, буде прив'язане до китайсько-американських домовленостей.

За словами експерта, якщо ж вони не домовляться – то світ буде рухатися в напрямку поступової ескалації та загострення між США і Китаєм, наприклад, за Тайвань. Зрештою все може дійти, зокрема, до збройних сутичок.

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Якою може бути підтримка Росії з боку Китаю

Куса зазначив, що поки що Китай має стимул домовлятися зі Сполученими Штатами. Тому що Пекін розуміє, що допомога Росії має багато ризиків.

Поки вони вірять у те, що з американцями можна домовитися, – навряд чи стануть допомагати Росії, принаймні якось масштабно чи вже прямими збройними постачаннями, наприклад, як Іран,

– наголосив експерт.

Тобто, за його словами, у публічній риториці Китай буде підігрувати Росії, але не більше. Тому ми бачитимемо ту картинку, яку спостерігаємо останні 8 місяців. Однак, якщо Пекін і Вашингтон не зможуть домовитися, то будуть скочуватися в ескалацію.

Китай може в якийсь момент вирішити не стримуватися і вирішити, що – "а давайте допоможемо Росії на зло Сполученим Штатам,

– зауважив Куса.

Він пояснив, що, погляду Китаю, такий крок буде не проти України, а для того, щоб якось підірвати позиції Сполучених Штатів. Адже у Китаї, як і в більшості країн Азії, війну в Україні розглядають як протистояння Росії зі Сполученими Штатами.

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