Типовий приклад сучасної пропаганди, – аналітик про заяву Китаю щодо "вини" США у війні

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що саме США, на думку Пекіна, винні в агресії росії проти України. Це традиційна точка зору Піднебесної, коли завжди винен її найбільший конкурент.

Про це 24 каналу повідомив аналітик та аспірант Цзілінського університету Петро Шевченко. Він додав, що така заява – це продовження конкуренції Китаю та США.

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Приклад пропаганди

Безумовно, це типовий приклад сучасної пропаганди Китаю. Він підкреслює позицію Пекіна в рамках китайсько-американської геополітичної та геостратегічної конкуренції, де Китай бачить себе прямим конкурентом США,

– заявив Шевченко.

Крім того, як наголосив аналітик, Китай думає, що в нього є амбіції, аби, можливо, навіть замінити США. Зокрема, як мінімум в Азії, а як максимум – на глобальному рівні. Тобто стати світовим економічним лідером замість Сполучених Штатів Америки.

"Нам потрібно дивитись на всю цю китайську пропаганду з того погляду, що наразі Пекін та Вашингтон перебувають у взаємозалежному стані. Однак водночас вони дуже сильно конкурують щодо того, хто саме в найближче десятиріччя буде як мінімум лідером в Азії", – зауважив Шевченко.

Східна Європа також цікавить Китай

За його словами, Східна Європа також входить у сферу інтересів Китаю. До прикладу, його тісне співробітництво з мінськом лише підкреслює те, що в Пекіна є свої певні інтереси.

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Однак водночас також необхідно розуміти, що Китай, як Росія, увійшов в "імперський режим". Тобто Піднебесна зараз дивиться крізь імперську лінзу на світ, у якій він поділений на певні сфери впливу такого великодержавного суперництва.

"Китай розуміє – якщо Східна Європа є майданчиком конкуренції між, до прикладу, москвою та європейськими столицями й Вашингтоном, тоді він таки фокусуватиметься на пріоритетних для себе зонах. У першу чергу – це південно-східна Азія, Тайвань, акваторія Тихого океану", – зазначив Шевченко.

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