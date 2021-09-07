Скандальний Кива склав іспит на адвоката
Джерело:Bihus.Info
Проросійський нардеп Ілля Кива склав іспит для отримання права на заняття адвокатською діяльністю. Це було ще у січні 2021 року.
Журналісти видання з'ясували, що скандальний Кива склав іспит на адвоката. Інформація про це є в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України.
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Кива склав іспит на адвоката
Запис в реєстрі свідчить про те, що Ілля складав іспит у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.
Однак іспит – тільки один з етапів. Адже після його складання кандидат повинен пройти 6 місяців стажування в адвоката з досвідом щонайменше 5 років.
Крім того, людина, яка проходить стажування, повинна виконати певний план: пройти стажування (підготовка процесуальних документів, ознайомлення із чинним законодавством тощо) і підготувати звіт.
Далі для ознайомлення зі звітом та затвердження його має зібратися Рада адвокатів регіону. Видання припустило, що це може відбутися у вересні. Тому вже незабаром стане відомо, чи став Кива ще й адвокатом.
За словами адвокатки Марії Музички, якщо так – нардеп отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали та присутності представника Ради адвокатів.
Дані з реєстру про складання Кивою іспиту / Скриншот з реєстру
Попередні скандали за участю Киви: коротко
- Раніше журналісти Bihus.Info дізналися, що Киві пом'якшили відповідальність у справі з хабарем через довідку з психлікарні.
- У квітні 2021 року нардеп від ОПЗЖ захистив кандидатську дисертацію. 13 членів комісії проголосували одноголосно "за". Проте журналісти заявляли про перешкоджання їхній роботі на цій події. Згодом стало відомо, що до своєї кандидатської політик додав довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, яких немає в офіційних збірниках.
- Ще один скандал пов'язаний із жомовою ямою. Нардеп задекларував дохід від здачі її в оренду у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Проте журналісти випустили розслідування і показали, що насправді те, що нібито приносить 100 тисяч гривень доходу за місяць, є давно закинутим.