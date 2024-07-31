Киянка рік хворіла та померла через тривале отруєння: поліція підозрює у вбивстві її чоловіка

У Києві 60-річна жінка майже через рік хвороби печінки невідомого походження померла внаслідок тривалого отруєння. Поліція підозрює у вбивстві її цивільного чоловіка.

67-річний фігурант отримав підозру в умисному вбивстві, а ще – у незаконному заволодінні автомобілем. З померлою він прожив понад 20 років.

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За рік цілком здорова жінка перетворилась на тяжко хвору

Слідчі встановили, що 60-річна киянка впродовж останнього року постійно хворіла.

Перед смертю жінка фактично була прикута до ліжка – у неї набрякали руки та ноги, випадало волосся, не було сил та апетиту. Всього за рік цілком здорова людина перетворилась на тяжко хвору – двічі перебувала у лікарнях, втім щойно поверталась додому, її самопочуття погіршувалось,

– кажуть у прокуратурі.

Лікарі ставили їй діагноз токсичний гепатит, але не могли пояснити, що стало причиною такої раптової хвороби.

Експертиза показала, що причиною смерті жінки стала хвороба печінки, яка була викликана отруєнням хімічною речовиною, яку померла вживала разом з їжею.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу труїв жінку її цивільний чоловік. Після її смерті він забрав усі заощадження померлої та її машину Сузукі, сказавши рідним, що авто згоріло в Ірпені під час окупації", – додали прокурори.



Наразі чоловік перебуває під вартою.