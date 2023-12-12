Жінка померла у лікарні після зґвалтування: підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами

Оболонська окружна прокуратура Києва направила до суду звинувачення стосовно 51-річного чоловіка. Його підозрюють у зґвалтуванні жінки, яка потім померла у лікарні.

У Києві судитимуть 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні жінки зі смертельними наслідками. Інцидент трапився ще у вересні 2023 року.

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Зґвалтування жінки, що спричинило смертельні наслідки

За даними слідства, 51-річний чоловік запросив до себе додому 53-річну жінку та запропонував разом випити. Після цього він почав наполягати на інтимних стосунках. Жінка відмовила йому.

Після цього чоловік завдав їй численних ударів руками в голову та інші частини тіла. Згодом жінка знепритомніла.

Користуючись безпорадним станом жінки, чоловік жорстоко її зґвалтував. На наступний день жінка, яка через отримані травми не могла самостійно пересуватися, була госпіталізована у важкому стані,

– зазначили правоохоронці.

Через три дні (19 вересня – 24 Канал) після зґвалтування потерпіла померла в лікарні.

За висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок тілесних ушкоджень, яких вона зазнала під час зґвалтування.

Наразі чоловік наразі перебуває під вартою. Йому висунули обвинувачення за фактом зґвалтування, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

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