Слідчі управління поліції Київщини скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох фігурантів. Київська обласна прокуратура повідомила, що сторона захисту зловживала правом на захист, затягуючи час ознайомлення. Тому прокурори тричі зверталися до суду з клопотанням про обмеження строків ознайомлення.

Зверніть увагу Не лише організаторам "п'яних вечірок": адвокату кривдників дівчат також вручили повістку

До суду скерували обвинувальний акт щодо трьох фігурантів

Організатору вечірок інкриміновано вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих, одна з яких на час вчинення злочину була неповнолітньою, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру і хуліганство.

Один з учасників обвинувачується у виготовленні, зберіганні й розповсюдженні зображень порнографічного характеру у змові з організатором, та хуліганстві, що супроводжувалось винятковим цинізмом, щодо однієї з потерпілих.

Іншого учасника вечірок судитимуть за вчинення сексуального насильства щодо однієї з потерпілих.

Що відомо про п'яні вечірки в Києві