Следователи управления полиции Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении трех фигурантов. Киевская областная прокуратура сообщила, что сторона защиты злоупотребляла правом на защиту, затягивая время ознакомления. Поэтому прокуроры трижды обращались в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления.

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В суд направили обвинительный акт в отношении трех фигурантов

Организатору вечеринок инкриминировано совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших, одна из которых на время совершения преступления была несовершеннолетней, а также изготовление, хранение и распространение изображений порнографического характера и хулиганство.

Один из участников обвиняется в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера в сговоре с организатором и хулиганстве, сопровождавшемся исключительным цинизмом в отношении одной из потерпевших.

Другого участника вечеринок будут судить за совершение сексуального насилия в отношении одной из потерпевших.

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