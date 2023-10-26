Следователи управления полиции Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении трех фигурантов. Киевская областная прокуратура сообщила, что сторона защиты злоупотребляла правом на защиту, затягивая время ознакомления. Поэтому прокуроры трижды обращались в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления.
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В суд направили обвинительный акт в отношении трех фигурантов
Организатору вечеринок инкриминировано совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших, одна из которых на время совершения преступления была несовершеннолетней, а также изготовление, хранение и распространение изображений порнографического характера и хулиганство.
Один из участников обвиняется в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера в сговоре с организатором и хулиганстве, сопровождавшемся исключительным цинизмом в отношении одной из потерпевших.
Другого участника вечеринок будут судить за совершение сексуального насилия в отношении одной из потерпевших.
Что известно о пьяных вечеринках в Киеве
- В начале 2023 года получила огласку история о молодых людях из Ивано-Франковска, которые устраивали пьяные вечеринки в Киеве. В среднем им было по 20 лет.
- Полиция провела обыски у организаторов пьяных вечеринок по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области, после чего сообщила пяти фигурантам о подозрениях.
- Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников вещи для создания порноконтента, мобильные телефоны, наличные деньги.
- Компания молодых людей на арендованной квартире в столице доводила девушек до состояния беспомощности, заставляла выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего глумилась над жертвами в соцсетях.
- Андрея Ярину и Ярослава Домбровского – организаторов пьяных вечеринок – заключили под стражу.