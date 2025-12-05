У Києві пролунали вибухи
- У Києві пролунали вибухи внаслідок нічного обстрілу дронами-камікадзе.
- У столиці оголошено повітряну тривогу, попередньо, працюють сили ППО.
Росіяни продовжують атакувати українські міста за допомогою дронів-камікадзе. Під ворожим нічним обстрілом 5 грудня, зокрема, опинилася столиця.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що незадовго до цього у Повітряних силах повідомляли про загрозу.
Що відомо про вибухи у Києві?
Повітряну тривогу для Київської області оголосили ще звечора. Столиці небезпека дісталася орієнтовно о 00:07. Повітряні сили повідомляли про фіксацію ударних безпілотників, які рухалися повз місто Бровари.
Ворожі повітряні цілі летіли у напрямку столиці з північного сходу. Вже орієнтовно о 00:28 у мережі з'явилася перша інформація про те, що у Києві було гучно. Попередньо, у столиці також працює ППО.
У Києві чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. У столиці оголошено повітряну тривогу,
– ідеться у повідомленні.
У яких містах та регіонах було гучно?
Незадовго до вибухів у Києві гучно було у Вінницькій області. Дрони рухалися повз Турбів з півночі, південно-західним курсом. Даних про постраждалих або можливих наслідків атаки не вказували.
Також увечері 4 грудня росіяни атакували Харків. Внаслідок атаки є щонайменше три прильоти по місту, два з них – в Основʼянському районі. Щонайменше 6 вибухів ще чули у Чугуївській громаді.