У Києві пролунали вибухи

Росіяни продовжують атакувати українські міста за допомогою дронів-камікадзе. Під ворожим нічним обстрілом 5 грудня, зокрема, опинилася столиця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що незадовго до цього у Повітряних силах повідомляли про загрозу.

Дивіться також "Шахеди" б'ють по Україні, повітряна тривога вже у Києві: куди летять дрони

Що відомо про вибухи у Києві?

Повітряну тривогу для Київської області оголосили ще звечора. Столиці небезпека дісталася орієнтовно о 00:07. Повітряні сили повідомляли про фіксацію ударних безпілотників, які рухалися повз місто Бровари.

Ворожі повітряні цілі летіли у напрямку столиці з північного сходу. Вже орієнтовно о 00:28 у мережі з'явилася перша інформація про те, що у Києві було гучно. Попередньо, у столиці також працює ППО.

У Києві чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. У столиці оголошено повітряну тривогу,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

У яких містах та регіонах було гучно?