У Києві та низці областей лунала тривога
- У Києві та кількох областях України була оголошена тривога через загрозу балістики, зокрема з півночі та півдня.
- Тривога в Києві швидко закінчилася, але можливі повторні тривоги через загрозу "Шахедів".
Столиця ще не оговталася від нічної атаки, а вже знову пролунали сирени. Тривога охопила кілька областей України. У Києві досить швидко дали відбій.
Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про тривогу в Києві вдень 28 серпня?
Тривогу в Києві оголосили через загрозу балістики.
О 14:31 Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. За хвилину додалася загроза балістики з півдня.
Монітори писали, що це була загроза балістики з Курська, Криму та Єйська в Краснодарському краї. І хоча в Києві відбій дали дуже швидко, повторну тривогу в столиці можуть оголосити незабаром. Адже на Київщині кружляють "Шахеди".
О 14:06 Повітряні сили писали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, та в Києві тривогу не оголошували. Ситуація може стрімко змінюватися, тож варто стежити за новинами. У телеграм-каналі 24 Каналу ми оперативно пишемо про тривоги, обстріли та їхні наслідки.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу: карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Що відомо про атаку на Київ 28 серпня?
- Уночі росіяни атакували столицю різними типами зброї – комбіновано. Пошкодження є в усіх районах столиці.
- Відомо про 18 загиблих у Києві. На жаль, ця кількість невпинно збільшується, адже рятувальники дістають тіла з-під завалів.
- Росія убила чотирьох дітей.