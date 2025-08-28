Столиця ще не оговталася від нічної атаки, а вже знову пролунали сирени. Тривога охопила кілька областей України. У Києві досить швидко дали відбій.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про тривогу в Києві вдень 28 серпня?

Тривогу в Києві оголосили через загрозу балістики.

О 14:31 Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. За хвилину додалася загроза балістики з півдня.

Монітори писали, що це була загроза балістики з Курська, Криму та Єйська в Краснодарському краї. І хоча в Києві відбій дали дуже швидко, повторну тривогу в столиці можуть оголосити незабаром. Адже на Київщині кружляють "Шахеди".

О 14:06 Повітряні сили писали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, та в Києві тривогу не оголошували. Ситуація може стрімко змінюватися, тож варто стежити за новинами. У телеграм-каналі 24 Каналу ми оперативно пишемо про тривоги, обстріли та їхні наслідки.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу: карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Що відомо про атаку на Київ 28 серпня?