Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві та низці областей лунала тривога
28 серпня, 14:32
2

У Києві та низці областей лунала тривога

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У Києві та кількох областях України була оголошена тривога через загрозу балістики, зокрема з півночі та півдня.
  • Тривога в Києві швидко закінчилася, але можливі повторні тривоги через загрозу "Шахедів".

Столиця ще не оговталася від нічної атаки, а вже знову пролунали сирени. Тривога охопила кілька областей України. У Києві досить швидко дали відбій.

Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Росія запустила понад 600 цілей: мапа руху ракет і "Шахедів" уночі 28 серпня 

Що відомо про тривогу в Києві вдень 28 серпня?

Тривогу в Києві оголосили через загрозу балістики.

О 14:31 Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. За хвилину додалася загроза балістики з півдня.

Монітори писали, що це була загроза балістики з Курська, Криму та Єйська в Краснодарському краї. І хоча в Києві відбій дали дуже швидко, повторну тривогу в столиці можуть оголосити незабаром. Адже на Київщині кружляють "Шахеди".

О 14:06 Повітряні сили писали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, та в Києві тривогу не оголошували. Ситуація може стрімко змінюватися, тож варто стежити за новинами. У телеграм-каналі  24 Каналу ми оперативно пишемо про тривоги, обстріли та їхні наслідки.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу: карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Що відомо про атаку на Київ 28 серпня?

  • Уночі росіяни атакували столицю різними типами зброї – комбіновано. Пошкодження є в усіх районах столиці.
  • Відомо про 18 загиблих у Києві. На жаль, ця кількість невпинно збільшується, адже рятувальники дістають тіла з-під завалів.
  • Росія убила чотирьох дітей. 