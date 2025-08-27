У Києві лунають вибухи: столицю атакують "Шахеди"
- 27 серпня росіяни атакували Київ "Шахедами", про що повідомляє Віталій Кличко.
- О 21:42 Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі столиці, закликавши перебувати в укриттях.
Росія продовжує завдавати ударів по Києву. Увечері 27 серпня росіяни вкотре атакували столицю "Шахедами".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
Дивіться також Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів існує загроза
Що відомо про вибухи у Києві?
О 21:35 в Повітряних силах повідомили, що в російський БпЛА рухається в напрямку Києва повз Бровари.
Вже о 21:42 Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі столиці.
На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,
– йдеться у повідомленні.
Про роботу ППО в столиці також повідомили у КМВА. Там закликали перебувати в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Які ще регіони атакувала Росія?
Раніше була інформація про вибухи у Дніпрі. В напрямку міста рухався ударний БпЛА.
Також росіяни атакували Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров повідомляв про роботу ППО біля острова Хортиця.
Вдень окупаційні війська завдали удару по Чернігову. Внаслідок ворожої атаки постраждали 2 жінки, є руйнування, пошкоджені будинки.