27 серпня, 21:46
У Києві лунають вибухи: столицю атакують "Шахеди"

Ярослав Погончук
Основні тези
  • 27 серпня росіяни атакували Київ "Шахедами", про що повідомляє Віталій Кличко.
  • О 21:42 Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі столиці, закликавши перебувати в укриттях.

Росія продовжує завдавати ударів по Києву. Увечері 27 серпня росіяни вкотре атакували столицю "Шахедами".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Що відомо про вибухи у Києві?

О 21:35 в Повітряних силах повідомили, що в російський БпЛА рухається в напрямку Києва повз Бровари. 

Вже о 21:42 Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі столиці.

На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, 
– йдеться у повідомленні.

Про роботу ППО в столиці також повідомили у КМВА. Там закликали перебувати в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Які ще регіони атакувала Росія?