Вранці 1 вересня по всій Україні лунала тривога. Оголошували ракетну небезпеку.

Що відомо про повітряну тривогу 1 вересня?

Повітряна тривога почала ширитися Україною о 10:19.

Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!

– писали у Повітряних силах.

Моніторингові канали додавали, що виліт 1 МІГ-31К було зафіксовано з аеродрому Саваслейка.

Відбій загрози по МіГ-31К пролунав о 10:37.

Монітори також попередили, що з 1 по 5 вересня у Росії заплановані навчальні польоти МіГ-31К. Тому тривоги можуть почастішати.

Які характеристики МіГ-31К? МіГ-31 – перший радянський винищувач 4-го покоління, призначений для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей. Але тепер росіяни ним тероризують Україну.



Характеристики МіГ-31: швидкість до 3400 кілометрів на годину, стеля 20 кілометрів, радіус дії 720 кілометрів, вага 46,75 тонни.



Винищувач є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які мають дальність до 2000 кілометрів.

