В Україні лунала масштабна повітряна тривога: злітав МіГ-31К
- 1 вересня в Україні лунала масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К.
- З 1 по 5 вересня у Росії заплановані навчальні польоти МіГ-31К, що може збільшити частоту тривог в Україні.
Вранці 1 вересня по всій Україні лунала тривога. Оголошували ракетну небезпеку.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про повітряну тривогу 1 вересня?
Повітряна тривога почала ширитися Україною о 10:19.
Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!
– писали у Повітряних силах.
Моніторингові канали додавали, що виліт 1 МІГ-31К було зафіксовано з аеродрому Саваслейка.
Відбій загрози по МіГ-31К пролунав о 10:37.
Монітори також попередили, що з 1 по 5 вересня у Росії заплановані навчальні польоти МіГ-31К. Тому тривоги можуть почастішати.
Які характеристики МіГ-31К?
МіГ-31 – перший радянський винищувач 4-го покоління, призначений для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей. Але тепер росіяни ним тероризують Україну.
Характеристики МіГ-31: швидкість до 3400 кілометрів на годину, стеля 20 кілометрів, радіус дії 720 кілометрів, вага 46,75 тонни.
Винищувач є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які мають дальність до 2000 кілометрів.
Що відомо про останні обстріли з МіГ-31К?
У серпні росіяни двічі атакували Україну "Кинджалами" із МіГ-31К. Зокрема, 21 серпня атака обстріл здійснювався одразу із кількох бортів. Інший випадок – 4 серпня. Тоді відомо, що ракети "Кинджал" були націлені на Хмельниччину.
У липні було щонайменше 4 таких атаки. Так, 28 липня "Кинджали" фіксували у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях, 8 і 9 липня вони летіли у бік Житомирщини та Луцька, а 5 липня – у бік Старокостянтинова.