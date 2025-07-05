У Хмельницькій області пролунало кілька вибухів. Повітряні зазначали, що ворог цілився по Старокостянтинову, передає 24 Канал.

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Атака на Хмельниччину

Біля 21:00 очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що з 17:35 по 18:14 відбулась російська атака на область.

На щастя, без наслідків – постраждалих і руйнувань немає,

– наголосив чиновник.

Нагадаємо, що у ніч проти 5 липня Хмельниччина перебувала під масованою атакою безпілотників. Основний удар був спрямований на місто Старокостянтинів. У регіоні Сили ППО знешкодили 42 "Шахеди".

До слова, з 7 липня на Хмельниччині запрацює новий порядок оголошення повітряної тривоги під час атаки російських БпЛА. Тривога оголошуватиметься відповідно до районного адміністративно-територіального поділу області. Водночас у Хмельницькому районі сигнал тривоги звучатиме постійно при загрозі прольоту ворожих БПЛА.