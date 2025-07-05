Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що росіяни оголюють тили не тільки в окупованій Донеччині, але й в російських регіонах, перебазовуючи системи протиповітряної оборони. Це відбувається заради захисту важливого для окупантів напрямку.

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Намагаються закрити вікно можливостей

Лакійчук пояснив, що росіяни постійно переміщують системи ППО саме на територію окупованого Криму. Впродовж трьох останніх років після того, як Україна знищувала системи ППО, розташовані на півострові, ворог за два-три тижні – місяць виставляв нові.

Річ у тім, що протиповітряна оборона, що розташована у Криму, а саме західному Криму, – це перший ешелон ППО усього того сходу Росії,

– пояснив керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI".

Саме прорив з цього боку лінії оборони ППО противника дозволяє українським силам, за його словами, бити по Новоросійську, Анапі, Таганрогу, Єйську та, зокрема, по Кримському мосту.

Тому, щоб закрити це вікно можливостей, росіяни знову і знову тягнуть протиповітряну оборону з інших ділянок до Криму. І не тільки з Донеччини, а також з Камчатки, Далекого Сходу, де колись були розташовані зенітно-ракетні полки та дивізії, а зараз всі ППО звідти перекинули на війну з Україною,

– підкреслив Павло Лакійчук.

Три роки назад росіяни били з ЗРК С-300 по наземних цілях – по українських населених пунктах, тому що ракет для систем ППО у них було вдосталь. Однак тепер, на його думку, зовсім інша ситуація – сьогодні їм не вистачає і комплексів, і ракет до них. Тому противник і вимушений перетягувати системи протиповітряної оборони з однієї ділянки фронту на іншу, позбавляючи захисту певні напрямки.

Нагадаємо, що на думку військового експерта Романа Світана, удари Сил оборони України по окупованому Криму, зокрема по аеродрому "Кіровське", є системним відпрацюванням по російські ППО. Це, як зауважив Світан, дозволить здійснити атаки по серйозних військових об'єктах росіян на Кримському півострові.