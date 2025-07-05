Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что россияне обнажают тылы не только в оккупированной Донецкой области, но и в российских регионах, перебазируя системы противовоздушной обороны. Это происходит ради защиты важного для оккупантов направления.

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Пытаются закрыть окно возможностей

Лакийчук объяснил, что россияне постоянно перемещают системы ПВО именно на территорию оккупированного Крыма. В течение трех последних лет после того, как Украина уничтожала системы ПВО, расположенные на полуострове, враг за две-три недели – месяц выставлял новые.

Дело в том, что противовоздушная оборона, расположенная в Крыму, а именно западном Крыму, – это первый эшелон ПВО всего того востока России,

– пояснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Именно прорыв с этой стороны линии обороны ПВО противника позволяет украинским силам, по его словам, бить по Новороссийску, Анапе, Таганрогу, Ейску и, в частности, по Крымскому мосту.

Поэтому, чтобы закрыть это окно возможностей, россияне снова и снова тянут противовоздушную оборону с других участков в Крым. И не только из Донецкой области, а также с Камчатки, Дальнего Востока, где когда-то были расположены зенитно-ракетные полки и дивизии, а сейчас все ПВО оттуда перебросили на войну с Украиной,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Три года назад россияне били из ЗРК С-300 по наземным целям – по украинским населенным пунктам, потому что ракет для систем ПВО у них было вдоволь. Однако теперь, по его мнению, совсем другая ситуация – сегодня им не хватает и комплексов, и ракет к ним. Поэтому противник и вынужден перетаскивать системы противовоздушной обороны с одного участка фронта на другой, лишая защиты определенные направления.

Напомним, что по мнению военного эксперта Романа Свитана, удары Сил обороны Украины по оккупированному Крыму, в частности по аэродрому "Кировское", является системной отработкой по российским ПВО. Это, как заметил Свитан, позволит совершить атаки по серьезным военным объектам россиян на Крымском полуострове.