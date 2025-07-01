На спутниковых снимках зафиксировали мощный пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

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Что россияне могли потерять в Крыму

Так, на Керченском полуострове этой ночью, вероятно, были поражены ЗРК С-300/С-400 и РЛС.

Спутники NASA зафиксировали мощный пожар южнее села Курортное.

Местные говорят, что именно там находится позиция ЗРК С-300/С-400.

Пожар в Крыму после атаки / Фото "Крымского ветра"

Кроме того, возле Курортного размещена редкая РЛС "Каста-2Е2" – "глаза" российской ПВО.

Предполагают, что ее стоимость составляет около 100 миллионов долларов.

"Каста-2Е2" до атаки: смотрите видео

Напомним, что под вечер 30 июня россияне жаловались на воздушную тревогу в военных частях Севастополя и других городов. Слышали и взрывы. А также Керченский был мост перекрыт для движения.

К слову, этой ночью было громко и в российском Ижевске, где дроны атаковали одно из предприятий, а также в оккупированном Луганске.