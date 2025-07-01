На супутникових знімках зафіксували потужну пожежу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Кримський вітер".
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Що росіяни могли втратити у Криму
Так, на Керченському півострові цієї ночі, ймовірно, були вражені ЗРК С-300/С-400 та РЛС.
Супутники NASA зафіксували потужну пожежу південніше села Курортне.
Місцеві кажуть, що саме там знаходиться позиція ЗРК С-300/С-400.
Пожежа у Криму після атаки / Фото "Кримського вітру"
Окрім того, біля Курортного розміщено рідкісну РЛС "Каста-2Е2" – "очі" російської ППО.
Припускають, що її вартість складає близько 100 мільйонів доларів.
"Каста-2Е2" до атаки: дивіться відео
Нагадаємо, що під вечір 30 червня росіяни скаржилися на повітряну тривогу у військових частинах Севастополя та інших міст. Чули й вибухи. А також Керченський був міст перекритий для руху.
До слова, цієї ночі було гучно й у російському Іжевську, де дрони атакували одне з підприємств, а також в окупованому Луганську.