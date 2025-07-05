О 17:36 по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Окупанти здійснили пуски ракет у напрямку західних областей, передає 24 Канал.

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Вибухи на Хмельниччині

О 17:38 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині, яка рухалася через Київщину, Житомирщину та полетіла у напрямку Старокостянтинова, що на Хмельниччині.

О 17:42 на Хмельниччині прогриміли вибухи.

За кілька хвилин другий "Кинджал" пролетів той самий маршрут і вирушив у напрямку Старокостянтинова. О 17:51 у Хмельницькій області пролунали нові вибухи.

Нагадаємо, що Х-47м2 "Кинджал" – це ракета, в яких бойова частина рухається на гіперзвукових швидкостях в атмосфері. Тобто в проміжку 5 000 – 25 000 кілометрів на годину.

Ці ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту, тому перехопити їх важко. Перед вибухом ракета здатна пробивати будь-яку броню.