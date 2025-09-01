Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про повітряну тривогу 1 вересня?
Повітряна тривога почала ширитися Україною о 10:19.
Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!
– написали у Повітряних силах.
Моніторингові канали додали, що виліт 1 МІГ-31К було зафіксовано з аеродрому Саваслейка.
Відбій загрози по МіГ-31К пролунав о 10:37.
Монітори також попереджають, що з 1 по 5 вересня у Росії заплановані навчальні польоти МіГ-31К. Тому тривоги можуть почастішати.
Які характеристики МіГ-31К?
МіГ-31 – перший радянський винищувач 4-го покоління, призначений для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей. Але тепер росіяни ним тероризують Україну.
Характеристики МіГ-31: швидкість до 3400 кілометрів на годину, стеля 20 кілометрів, радіус дії 720 кілометрів, вага 46,75 тонни.
Винищувач є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які мають дальність до 2000 кілометрів.