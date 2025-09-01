Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Як МіГ-31К з "Кинджалами" тероризує повітряний простір України

Що відомо про повітряну тривогу 1 вересня?

Повітряна тривога почала ширитися Україною о 10:19.

Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!

– написали у Повітряних силах.

Моніторингові канали додали, що виліт 1 МІГ-31К було зафіксовано з аеродрому Саваслейка.

Відбій загрози по МіГ-31К пролунав о 10:37.

Монітори також попереджають, що з 1 по 5 вересня у Росії заплановані навчальні польоти МіГ-31К. Тому тривоги можуть почастішати.