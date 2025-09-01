Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно о воздушной тревоге 1 сентября?
Воздушная тревога начала распространяться по Украине в 10:19.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!
– написали в Воздушных силах.
Мониторинговые каналы добавили, что вылет 1 МиГ-31К был зафиксирован с аэродрома Саваслейка.
Мониторы также предупреждают, что с 1 по 5 сентября в России запланированы учебные полеты МиГ-31К. Поэтому тревоги могут участиться.