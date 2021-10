У Києві під посольством Грузії люди вийшли підтримати Саакашвілі: фото та відео з акції

Під посольством Грузії у Києві 13 жовтня активісти влаштували мирну акцію на підтримку ув'язненого Міхеіла Саакашвілі. Вони вимагають негайного звільнення та припинення політичного переслідування політика.

Понад сотня людей розгорнули біля будівлі посольства плакати з написами: "Free Saakashvili", "Свободу Міші", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" та інші

У руках активісти тримали національні прапори України, Грузії та Азербайджану, а також чорно-червоний стяг.

Вимоги активістів

Координатор Київської міської організації політичної партії "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" Андрій Подзега розповів, що ця акція направлена на те, щоб:

передати грузинській владі вимоги звільнення експрезидента Грузії;

грузинський народ проголосував за його партію у другому турі виборів.

Акція під посольством Грузії у Києві / Фото 24 канал (Валентина Поліщук)

Кілька разів організатори акції наголосили, що пікет мирний. Рух бульваром Шевченка, де розташоване грузинське посольство, не обмежувався, учасників акції розташувалися на тротуарі та першій з трьох смуг руху автотранспорту.

Водночас будівлю посольства охороняють кордоном представники Національної гвардії. Також на місці працюють поліцейські. Наразі до активістів не вийшов жоден працівник посольства, адже воно не працює.

Атмосфера на акції під посольством: дивіться відео

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до грузинської нації з приводу нещодавнього затримання у Грузії Саакашвілі. Український політик нагадав грузинам, яким важким та тернистим був їхній шлях до демократичних перетворень та розбудови сучасної держави, а також закликав не допустити занепаду демократії в Грузії та ізоляції у питанні розгляду справи Саакашвілі.

