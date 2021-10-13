Про це Кулеба повідомив під час брифінгу. Міністр наголосив, що безперешкодний доступ до Саакашвілі мають його адвокати та консул.

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Дипломати чітко з'ясували позицію Саакашвілі, – Кулеба

Було декілька розмов з ним (Саакашвілі – 24 канал), де ми з'ясували чітко його позицію і ми знаємо позицію адвокатів. Ми вивчаємо юридичний бік цієї справи, вибираємо найкращий алгоритм,

– розповів Кулеба.

Міністр підкреслив, що Саакашвілі – громадянин України, а Україна своїх громадян не кидає. Серед шляхів вирішення ситуації – можлива не лише екстрадиція, а й інші. Як тільки їх знайдуть, зауважив Кулеба, одразу повідомлять громадськість.

Саакашвілі днями перевели в одиночну камеру

Зазначимо, що днями Саакашвілі перевели в одиночну камеру. Грузинська влада повідомляє, що таке бажання було самого політика. Також представники пенітенціарної системи запевняють, що лікарів до затриманого пускають і вони вже кілька разів у нього були.

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