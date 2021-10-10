Свій допис політик адресував тим, хто цікавиться його особистим життям. Він наголосив, що зараз веде набагато масштабнішу боротьбу.

До теми Після тижня голодування Саакашвілі переходить на сік та мед

Саакашвілі та Ясько вже тривалий час живуть разом

Політик наголосив, що його попередні стосунки завершено.

І вже багато місяців тому я та Ліза Ясько поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як родина з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним,

– написав Саакашвілі.

Політик попросив поважати їхню з Ясько приватність, а також з повагою ставитись до його дружини Сандри Руфолс. Саакашвілі подякував їй за неймовірне спільне життя.

Політик наголосив, що продовжує голодування

Ув'язнений політик наголосив, що продовжує голодування і ставиться до цього вкрай серйозно. Він каже, що налаштований іти до кінця.

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Ясько відвідувала Саакашвілі у Руставі

Зазначимо, що відео, у якому Саакашвілі та нардепка від "Слуги народу" повідомили про свої стосунки у відео, яке оприлюднили вже після затримання політика у Грузії. Ясько відвідувала коханого у виправній установі у Руставі та зверталась до міжнародної спільноти із закликом звернути увагу на його питання.

Текст публікації Міхеіла Саакашвілі:

Для тих, хто цікавиться особистим життям.

Зараз я веду набагато масштабнішу боротьбу, ніж моє особисте життя. Втім, оскільки лунають запитання про це, я хочу заявити, що всі мої попередні стосунки завершено. І вже багато місяців тому я та Ліза Ясько поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як родина з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним.

Я прошу людей поважати нашу приватність, а також приватність Сандри, до якої я ставлюся з глибокою прихильністю, повагою та вдячний їй за неймовірне спільне життя.