Свій допис політик адресував тим, хто цікавиться його особистим життям. Він наголосив, що зараз веде набагато масштабнішу боротьбу.
До теми Після тижня голодування Саакашвілі переходить на сік та мед
Саакашвілі та Ясько вже тривалий час живуть разом
Політик наголосив, що його попередні стосунки завершено.
І вже багато місяців тому я та Ліза Ясько поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як родина з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним,
– написав Саакашвілі.
Політик попросив поважати їхню з Ясько приватність, а також з повагою ставитись до його дружини Сандри Руфолс. Саакашвілі подякував їй за неймовірне спільне життя.
Політик наголосив, що продовжує голодування
Ув'язнений політик наголосив, що продовжує голодування і ставиться до цього вкрай серйозно. Він каже, що налаштований іти до кінця.
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Ясько відвідувала Саакашвілі у Руставі
Зазначимо, що відео, у якому Саакашвілі та нардепка від "Слуги народу" повідомили про свої стосунки у відео, яке оприлюднили вже після затримання політика у Грузії. Ясько відвідувала коханого у виправній установі у Руставі та зверталась до міжнародної спільноти із закликом звернути увагу на його питання.
Що відомо про затримання Саакашвілі?Політик прибув у Грузію напередодні місцевих виборів, незаконно перетнувши кордон. У Батумі його затримали, адже Саакашвілі визнали винним у кількох кримінальних справах. За це йому загрожує щонайменше 6 років ув'язнення. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що помилування для Саакашвілі не буде.
Текст публікації Міхеіла Саакашвілі: