В Киеве под посольством Грузии люди вышли поддержать Саакашвили: фото и видео с акции
Источник:24 канал
Под посольством Грузии в Киеве 13 октября активисты устроили мирную акцию в поддержку заключенного Саакашвили. Они требуют немедленного освобождения и прекращения политического преследования политика.
Более сотни людей развернули у здания посольства плакаты с надписями: "Free Saakashvili", "Свободу Мише", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и другие
Важно Поддерживаем постоянную связь, – Кулеба о ситуации с Саакашвили
В руках активисты держали национальные флаги Украины, Грузии и Азербайджана, а также черно-красный флаг.
Требования активистов
Координатор Киевской городской организации политической партии "Движение новых сил Саакашвили" Андрей Подзега рассказал, что эта акция направлена на то, чтобы:
- передать грузинской власти требования освобождения экс-президента Грузии;
- грузинский народ проголосовал за его партию во втором туре выборов.
Акция под посольством Грузии в Киеве / Фото 24 канал (Валентина Полищук)
Несколько раз организаторы акции отметили, что пикет мирный. Движение по бульвару Шевченко, где находится грузинское посольство, не ограничивалось, участники акции расположились на тротуаре и первой из трех полос движения автотранспорта.
В то же время здание посольства охраняют рубежом представители Национальной гвардии. Также на месте работают полицейские. Сейчас к активистам не вышел ни один работник посольства, ведь оно не работает.
Атмосфера на акции перед посольством: смотрите видео
Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к грузинской нации по поводу недавнего задержания в Грузии Саакашвили. Украинский политик напомнил грузинам, каким тяжелым и тернистым был их путь к демократическим преобразованиям и развитию современного государства, а также призвал не допустить упадка демократии в Грузии и изоляции в вопросе рассмотрения дела Саакашвили.
Задержание Саакашвили: главное
- 1 октября Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы принять участие в выборах и протестах своей партии "Единое национальное движение".
- Впрочем, политика задержали и поместили в тюрьму. Власти утверждают, что он должен отсидеть тюремные сроки, которые получил.
- Сам Саакашвили называет себя "пленником Путина" и объявил голодовку. Его сторонники 8 октября устроили под тюрьмой столкновения с полицией. Несколько демонстрантов даже задержали.
- Любимая Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. Это подтвердил и его врач.