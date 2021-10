Более сотни людей развернули у здания посольства плакаты с надписями: "Free Saakashvili", "Свободу Мише", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и другие

Важно Поддерживаем постоянную связь, – Кулеба о ситуации с Саакашвили

В руках активисты держали национальные флаги Украины, Грузии и Азербайджана, а также черно-красный флаг.

Требования активистов

Координатор Киевской городской организации политической партии "Движение новых сил Саакашвили" Андрей Подзега рассказал, что эта акция направлена ​​на то, чтобы:

передать грузинской власти требования освобождения экс-президента Грузии;

грузинский народ проголосовал за его партию во втором туре выборов.

Акция под посольством Грузии в Киеве / Фото 24 канал (Валентина Полищук)

Несколько раз организаторы акции отметили, что пикет мирный. Движение по бульвару Шевченко, где находится грузинское посольство, не ограничивалось, участники акции расположились на тротуаре и первой из трех полос движения автотранспорта.

В то же время здание посольства охраняют рубежом представители Национальной гвардии. Также на месте работают полицейские. Сейчас к активистам не вышел ни один работник посольства, ведь оно не работает.

Атмосфера на акции перед посольством: смотрите видео

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к грузинской нации по поводу недавнего задержания в Грузии Саакашвили. Украинский политик напомнил грузинам, каким тяжелым и тернистым был их путь к демократическим преобразованиям и развитию современного государства, а также призвал не допустить упадка демократии в Грузии и изоляции в вопросе рассмотрения дела Саакашвили.

Задержание Саакашвили: главное