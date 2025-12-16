У Києві прогриміли вибухи: працюють сили ППО

Пізно ввечері у вівторок, 16 грудня, російські війська запустили по Україні ударні БпЛА. Під ворожою атакою опинився зокрема Київ.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Києві?

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 22:34. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожі БпЛА рухаються західним курсом в районі Броварів.

Близько 22:53 жителі столиці почули вибухи.

Вибухи у столиці. На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав мер Києва Віталій Кличко.

В Київській ОВА повідомили, що в області також працюють по цілях сили ППО. Українців закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Станом на момент публікації місцева влада не інформувала про можливі наслідки ворожої атаки.

Росія активно вдосконалює "Шахеди"