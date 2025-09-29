У Києві пролунали вибухи
- У Києві ввечері 29 вересня пролунали вибухи, КМВА повідомила про атаку російських безпілотників та роботу сил ППО.
- Повітряну тривогу в Києві оголосили о 18:40, а вже о 19:00 оголосили відбій тривоги.
Ввечері в понеділок, 29 вересня, російські війська запустили по Україні ударні БпЛА. Вибухи пролунали зокрема в Києві.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Що відомо про вибухи в Києві?
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 18:40. Після цього Повітряні сили ЗСУ написали, що російські БпЛА рухаються з Чернігівщини в напрямку Київщини та столиці.
Близько 18:45 в Києві прогриміли перші вибухи. Згодом в КМВА повідомили, що наразі сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.
Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги,
– йдеться в повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко додав, що ворожі БпЛА фіксують поблизу центру міста та також закликав перебувати в укриттях.
Вже о 19:00 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Російські війська не припиняють удари по Україні
Вночі 28 вересня росіяни масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками. Руйнування та наслідки обстрілу зафіксували майже на 20 локаціях у шести районах Києва.
Увечерітого ж дня в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Відомо, що внаслідок обстрілу столиці загинули 4 людини, серед них – дитина. Ще 13 осіб постраждали.
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що противник застосував по Україні під час атаки 643 засоби повітряного нападу. Це, зокрема, ракети морського та повітряного та базування, серед яких аеробалістичний "Кинджал" Х-47М2 та 8 "Калібрів".