Ввечері в понеділок, 29 вересня, російські війська запустили по Україні ударні БпЛА. Вибухи пролунали зокрема в Києві.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Києві?

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 18:40. Після цього Повітряні сили ЗСУ написали, що російські БпЛА рухаються з Чернігівщини в напрямку Київщини та столиці.

Близько 18:45 в Києві прогриміли перші вибухи. Згодом в КМВА повідомили, що наразі сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги,

– йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що ворожі БпЛА фіксують поблизу центру міста та також закликав перебувати в укриттях.

Вже о 19:00 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Російські війська не припиняють удари по Україні