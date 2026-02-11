11 лютого, 22:41
У Києві пролунав вибух: тривогу в місті не оголошували
У Києві прогримів вибух. Повітряну тривогу у столиці не оголошували.
Про це повідомило Суспільне.
Що відомо про вибух в Києві?
У Києві близько 22:40 пролунав вибух, хоча повітряну тривогу не оголошували. Очевидці повідомляють про спалах перед вибухом.
У поліції повідомили, що у Голосіївському районі столиці вибухнув автомобіль. На місце події прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби.
Невідомо, чи є постраждалі.