Рятувальники відкриватимуть власноруч: у Києві вирішують проблему із закритими укриттями

У Києві для захисту людей від регулярних обстрілів країни-терористки передбачені 4014 укриттів. Однак не всі вони під час повітряних тривог відчинені для киян та гостей столиці.

Ця проблема є не системною, а точковою, і на неї будуть реагувати. Про це повідомив перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майор Володимир Кидонь.

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З проблемними укриттями ведеться робота

У КМВА підкреслили, що усі проблемні об’єкти будуть своєчасно виявлятися, а до споруд цивільного захисту забезпечуватиметься безперешкодний доступ. Для цього начальник КМВА, генерал-полковник Сергій Попко на засіданні Ради оборони визначив завдання структурним підрозділам, які й повинні виявити зачинені укриття, а також забезпечити до них доступ громадян.

Ба більше, як підкреслив Володимир Кидонь, відбувається перевірка споруд цивільного захисту також у рамках військових навчань, які проходять з 23 по 25 травня. У них беруть участь підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва.

Згідно з завданням, ведеться системна робота – безпосередні виїзди на проблемні об’єкти, разом із Районними державними адміністраціями проводимо роботу з балансоутримувачами укриттів,

– сказав Володимир Кидонь.

Станом на 24 травня Нацполіція перевірила 34 проблемні укриття. З них правоохоронці виявили:

4 нефункціонуючих укриття,

5 об’єктів, що не обліковуються як укриття,

2 укриття, що по факту відсутні,

23 функціонують в штатному режимі.

Як відбуватиметься реагування на зачинені укриття

Те, як саме відбуватиметься реагування на зачинені укриття, Володимир Кидонь продемонстрував разом із директором Департаменту муніципальної безпеки Романом Ткачуком та у присутності ЗМІ. Вони відвідали одне з укриттів у Святошинському районі, на яке надійшло чимало скарг від місцевих жителів.

Мало того, що це укриття було зачиненим під час тривог, та ще й балансоутримувач самовільно викинув просто неба речі людей, які вони залишали в укритті,

– підкреслили в КМВА.

Після перевірки цієї споруди цивільного захисту вони провели профілактичну роботу із балансоутримувачем. Відтак надалі це укриття буде використовуватися за призначенням з безперешкодним доступом для людей під час тривог.

Також в КМВА нагадали алгоритм, за яким варто діяти, якщо під час тривоги укриття виявилося зачиненим. У таких випадках Володимир Кидонь порекомендував поскаржитися за номерами 101 або 1551, щоб рятувальники приїхали та відкрили укриття власноруч.

"Немає головнішої задачі ніж життя і безпека людей. І Київська міська військова адміністрація робить і робитиме все необхідне, аби кожен киянин почував себе захищеним!", – підсумував заступник начальника КМВА.