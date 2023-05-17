Зокрема, про такі випадки наголошують жителі столиці. У Київській міській військовій адміністрації вже відреагували на цю проблему.

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Усі укриття перевірять

Начальник КМВА Сергій Попко прокоментував численні скарги від киян щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки. На жаль, такі випадки були зафіксовані практично в усіх районах столиці.

Закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак – це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оборони Києва я, як начальник КМВА, акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання,

– йдеться у повідомленні.

На засіданні невідкладно визначили завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА. Усі укриття Києва якнайшвидше проінспектують та зафіксують усі об'єкти до яких у цивільного населення немає доступу.

Своєю чергою, балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Попко наголосив, що таких випадків, як закритті укриття в столиці не має бути, адже це неприпустимо.

"Життя і безпека мешканців Києва є і завжди залишатиметься нашим пріоритетом! Зокрема і за це воюють наші воїни, які щоденно наближають мир в Україні після нашої Перемоги!", – підкреслив голова КМВА.

Пасажирів довозитимуть до найближчого укриття

У КМВА повідомили, що з 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва,

– йдеться у заяві КМВА.

Таким чином, водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

Крім того, Рада оборони міста постановила, що з 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено. Зокрема, мовиться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Наголошують, що ці процеси контролюватимуть управління патрульної поліції в місті Києві та Національна гвардія.

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