В ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував новий масований ракетний удар Росії по Україні. Про це пише 24 Канал.
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Окупанти випустили 6 "Кинджалів": всі по столиці
Юрій Ігнат повідомив, що росіяни застосували аеробалістичні ракети з шести літаків Міг-31К.
Знаємо, що цей літак є носієм саме аеробалістичних ракет Х-47. Таким чином, шість таких ракет було спрямовано у бік столиці, вони всі були знищені нашою ППО,
– сказав він.
Головне про обстріл України 16 травня
- Вночі 16 травня росіяни випустили по України 16 ракет. Окрім "Кинджалів", росіяни випустили по Україні 9 крилатих ракет Калібр з різних напрямків. Їх усіх збила наша ППО.
- Крім цього, було знищено 3 ракети С-400 або ж Іскандер-М. Наразі їхній тип уточнюється, але летіли вони по балістичній траєкторії.
- Наразі відомо про руйнування у столиці. Хоч усі цілі були знищені, у Святошинському, Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському та Оболонському районах попадали уламки ракет. Найбільші пошкодження у Солом'янському районі, де загорілось нежитлове приміщення, є 3 потерпілих. Також уламки пошкодили цивільні автомобілі. Крім цього, уламки ракети впали на територію зоопарку.
- Окрім ракет, противник атакував Україну ударними дронами типу "Шахід" й проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", SuperCam.
- Під прицілом вночі опинилась не лише Київщина. Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог намагався завдати удару по Черкаській області, однак сили ППО знищили безпілотник противника. Внаслідок атаки немає потерпілих чи руйнацій, від падіння уламків залишилася вирва.