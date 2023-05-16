В ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував новий масований ракетний удар Росії по Україні. Про це пише 24 Канал.

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Окупанти випустили 6 "Кинджалів": всі по столиці

Юрій Ігнат повідомив, що росіяни застосували аеробалістичні ракети з шести літаків Міг-31К.

Знаємо, що цей літак є носієм саме аеробалістичних ракет Х-47. Таким чином, шість таких ракет було спрямовано у бік столиці, вони всі були знищені нашою ППО,

– сказав він.

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