В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал новый массированный ракетный удар России по Украине. Об этом пишет 24 канал.
Смотрите также: Титаническая работа: ПВО сбила все 6 "Кинжалов", которые ночью запустила Россия
Оккупанты выпустили 6 "Кинжалов": все по столице
Юрий Игнат сообщил, что россияне применили аэробалистические ракеты из шести самолетов Миг-31К.
Знаем, что этот самолет является носителем аэробалистических ракет Х-47. Таким образом, шесть таких ракет были направлены в сторону столицы, все они были уничтожены нашей ПВО,
– сказал он.
Главное об обстреле Украины 16 мая
- Ночью 16 мая россияне выпустили по Украине 16 ракет. Кроме "Кинжалов", россияне выпустили по Украине 9 крылатых ракет Калибр по разным направлениям. Их всех сбило наше ПВО.
- Кроме этого, были уничтожены 3 ракеты С-400 или Искандер-М. Пока их тип уточняется, но летели они по баллистической траектории.
- Пока известно о разрушении в столице. Хотя все цели были уничтожены, в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах попадали обломки ракет. Наибольшие повреждения в Соломенском районе, где загорелось нежилое помещение, есть 3 пострадавших. Также обломки повредили гражданские автомобили. Кроме того, обломки ракеты упали на территорию зоопарка.
- Кроме ракет противник атаковал Украину ударными дронами типа "Шахид" и проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", SuperCam.
- Под прицелом ночью оказалась не только Киевская область. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что враг пытался нанести удар по Черкасской области, однако силы ПВО уничтожили беспилотник противника. В результате атаки нет пострадавших или разрушений, от падения обломков осталась воронка.