Київ може виграшно їх використати, – Піонтковський про мінські домовленості
Джерело:24 канал
Україна може використати мінські домовленості у власних інтересах. Тому виходити з них точно не треба.
Відповідні угоди є базисом для української дипломатії. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Тріумф української дипломатії
"Самі по собі мінські домовленості Київ може виграшно відіграти. Вже двічі Москва "витягувала" Україну в Раду безпеки – у 2020 та 2021 роках – аби відзвітуватися за виконання мінських домовленостей", – зауважив Піонтковський.
За його словами, щоразу засідання Ради безпеки закінчувалося тріумфом української дипломатії. Неабияка заслуга в успіху нашої держави завдяки держсекретарю США Ентоні Блінкену та міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.
У Стокгольмі він (Кулеба – 24 канал) упродовж пів години Сергія Лаврова "розмазував по стіні" щодо мінських угод. Показували, що Москва не виконує базові мінські пункти: припинення вогню, виведення військ, звільнення полонених та допуск ОБСЄ.
Виходити з мінських угод не треба
Російський публіцист вважає, що Україні не потрібно виходити із мінських домовленостей. Адже вони дають достатню платформу для боротьби інтерпретації.
В України є дуже виграшна позиція в інтерпретації, яку вона показала всьому світу,
– наголосив Піонтковський.
Він вважає, що немає жодного сенсу і необхідності апелювати трьома основними пунктами домовленостей, на яких наголошує Москва.
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Головне про мінські домовленості
- Це термін, який позначає три спільні документи сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі.
- Попри те, що Росія підписала відповідні угоди, вона їх з самого початку не дотримується.
- У Кремлі кажуть, що наша держава не має плану "Б", тільки мінські домовленості.
- Ентоні Блінкен вважає, що не варто переглядати відповідний документ. Мовляв, там вже прописані чіткі кроки.
- Однак українська сторона неодноразово наголошувала, що переглянути "Мінськ" все ж треба.