Київ може виграшно їх використати, – Піонтковський про мінські домовленості

Україна може використати мінські домовленості у власних інтересах. Тому виходити з них точно не треба.

Відповідні угоди є базисом для української дипломатії. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Тріумф української дипломатії

"Самі по собі мінські домовленості Київ може виграшно відіграти. Вже двічі Москва "витягувала" Україну в Раду безпеки – у 2020 та 2021 роках – аби відзвітуватися за виконання мінських домовленостей", – зауважив Піонтковський.

За його словами, щоразу засідання Ради безпеки закінчувалося тріумфом української дипломатії. Неабияка заслуга в успіху нашої держави завдяки держсекретарю США Ентоні Блінкену та міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.

У Стокгольмі він (Кулеба – 24 канал) упродовж пів години Сергія Лаврова "розмазував по стіні" щодо мінських угод. Показували, що Москва не виконує базові мінські пункти: припинення вогню, виведення військ, звільнення полонених та допуск ОБСЄ. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Виходити з мінських угод не треба

Російський публіцист вважає, що Україні не потрібно виходити із мінських домовленостей. Адже вони дають достатню платформу для боротьби інтерпретації.

В України є дуже виграшна позиція в інтерпретації, яку вона показала всьому світу,

– наголосив Піонтковський.

Він вважає, що немає жодного сенсу і необхідності апелювати трьома основними пунктами домовленостей, на яких наголошує Москва.

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