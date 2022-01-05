Про це нагадали у посольстві США в Україні. Там опублікували короткий огляд недотриманих Росією обіцянок.
Важливо Простір для гри Путіна, – Клімкін сказав, чи зрушили з місця переговори щодо Донбасу
Що обіцяла Росія
В межах відповідних угод Росія погодилася:
- вивезти важке озброєння;
- дозволити Організації з безпеки і співробітництва в Європі здійснювати моніторинг;
- обміняти всіх полонених.
Цих обіцянок, звісно, Росія не виконала. Натомість упродовж останніх 6 років закрила блокпости, ізолювала жителів Сходу та намагалася примусово інтегрувати їх в російське суспільство.
Росія почала підживлювати кровопролиття, через яке загинули понад 13 тисяч українців,
– наголосили в посольстві.
Міжнародна спільнота давно знає, що Росія відмовляється виконувати свої зобов'язання за "мінськом". У той час, коли ворожі війська загрожують подальшим вторгненням в Україну, Росії, коли вона говорить про ці угоди, довіряти не можна.
Огляд обіцянок Росії за "мінськом", які вона не виконала: дивіться відео
Переговори щодо Донбасу: головне
- Під час крайньої розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена сторони обговорили кроки, які Україна робить у мінському й нормандському форматах.
- Раніше український президент заявив американському, що готовий до перемовин із Володимиром Путіним щодо Донбасу.
- Як вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, у 2021 році зрушень у переговорах щодо Сходу України не відбулося.
- У США заявили, що не планують брати участь у нормандському форматі. Водночас країна погоджується допомогти в організації таких перемовин.
- В Москві ж тим часом повідомляють, що переговори щодо Донбасу нібито у глухому куті через "невиконані обіцянки України".
Повний текст публікації у твітері:
У той час, коли російські війська продовжують загрожувати подальшим вторгненням в Україну, пропонуємо короткий огляд недотримання Росією мінських угод.
Зверніть увагу – Інтерв'ю з Павлом Клімкіним про Донбас і Путіна: дивіться відео