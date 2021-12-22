Відповідну заяву про позицію Вашингтона щодо "Норманді" зробила помічниця держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід.

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Держдеп про США і "Норманді"

За словами Донфрід, головною метою її візиту до Києва, Москви та Брюсселя було повідомити, що США готові сприяти реалізації мінських угод і підтримувати нормандський формат.

Водночас вона наголосила, що наразі питання про долучення Вашингтона до нормандського формату не на порядку денному. "Мова йде про підтримку США поточного дипломатичного процесу, який вже ведеться", – уточнила помічниця Блінкена.

Нагадаємо, Донфрід 13 грудня зустрілася у Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Далі вона вирушила до Москви, де поспілкувалася з представниками російського МЗС і заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. На завершення свого турне помічниця держсекретаря США відвідала Брюссель.

Україна хоче, аби США долучився до норманського формату

Володимир Зеленський під час виступу після саміту Східного партнерства у Брюсселі заявив про готовність до прямих переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Глава держави також зазначив, що для зрушень у норманському форматі до нього могли б долучитися США. Інший варіант – створити окрему платформу для тристоронніх переговорів за участю Вашингтона.

Глава фракції "слуг" Давид Арахамія розповів, що Україна розглядає 2 нових можливих сценарії мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Один з них – участь США у "Норманді".

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