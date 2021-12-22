Соответствующее заявление о позиции Вашингтона по "Норманди" сделала помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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Госдеп США и "Норманди"

По словам Донфрид, главной целью ее визита в Киев, Москву и Брюссель было сообщить, что США готовы содействовать реализации Минских соглашений и поддерживать нормандский формат.

В то же время она подчеркнула, что сейчас вопрос о присоединении Вашингтона к нормандскому формату не на повестке дня. "Речь идет о поддержке США текущего дипломатического процесса, который уже ведется", – уточнила помощница Блинкена.

Напомним, Донфрид 13 декабря встретилась в Киеве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Далее она отправилась в Москву, где пообщалась с представителями российского МИДа и заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком. В завершение своего турне помощница госсекретаря США посетила Брюссель.

Украина хочет, чтобы США присоединились к нормандскому формату

Владимир Зеленский во время выступления после саммита Восточного партнерства в Брюсселе заявил о готовности к прямым переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным.

Глава государства также отметил, что для сдвигов в нормандском формате к нему могли бы присоединиться США. Другой вариант – создать отдельную платформу для трехсторонних переговоров с участием Вашингтона.

Глава фракции "слуг" Давид Арахамия рассказал, что Украина рассматривает 2 новых возможных сценария мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Один из них – участие США в "Норманди".

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