Как прошли встречи американской чиновницы в России

В Москве заместитель госсекретаря США поговорила с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Кроме того, она встретилась с представителем администрации президента Дмитрием Козаком.

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Во время этих встреч Донфрид выразила обеспокоенность США по поводу наращивания военной активности России вблизи Украины и подтвердила приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины,

– заявили в посольстве США в России.

Помощница госсекретаря подчеркнула, что прекратить войну на Донбассе можно только в случае выполнения минских договоренностей. Она добавила, что США готовы содействовать дипломатическим усилиям в поддержку "нормандскому формату" в этом вопросе.

Перед тем Донфрид была в Киеве

Заместитель Блинкена 13 декабря поговорила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Донфрид подтвердила, что США готовы сдерживать агрессию России. Кроме того, политик согласилась с мнением главы МИД относительно того, что Украину можно обсуждать только при участии ее представителей.

Далее американская чиновница отправится в Брюссель, чтобы обсудить с союзниками итоги своих визитов в Киев и Москву.

Обратите внимание! О возможности российского вторжения в Украину говорят еще с конца октября. Сейчас у наших границ находятся более 94 тысяч вражеских войск. Президент Владимир Зеленский убежден, что Путин просто запугивает из-за возможности вступления Украины в НАТО. Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 14 декабря заявил, что ситуация возле Украины до сих пор напряженная.

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