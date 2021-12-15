Як минули зустрічі американської чиновниці у Росії

У Москві заступниця держсекретаря США поговорила із заступником російського міністра закордонних справ Сергієм Рябковим. Крім того, вона зустрілася із представником адміністрації президента Дмитром Козаком.

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Під час цих зустрічей Донфрід висловила занепокоєння США з приводу нарощування військової активності Росії поблизу України та підтвердила відданість США суверенітету та територіальній цілісності України,

– заявили у посольстві США в Росії.

Помічниця держсекретаря наголосила, що припинити війну на Донбасі можна лише у разі виконання мінських домовленостей. Вона додала, що США готові сприяти дипломатичним зусиллям на підтримку "нормандському формату" у цьому питанні.

Перед тим Донфрід була в Києві

Заступниця Блінкена 13 грудня поговорила з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Донфрід підтвердила, що США готові стримувати агресію Росії. Крім того, політикиня погодилася з думкою очільника МЗС щодо того, що Україну можна обговорювати лише за участі її представників.

Далі американська чиновниця відправиться до Брюсселя, аби обговорити із союзниками підсумки своїх візитів до Києва та Москви.

Зверніть увагу! Про можливість російського вторгнення в Україну говорять ще з кінця жовтня. Наразі біля наших кордонів є понад 94 тисячі ворожих військ. Президент Володимир Зеленський переконаний, що Путін просто залякує через можливість вступу України в НАТО. Однак головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 14 грудня заявив, що ситуація біля України й досі напружена.

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