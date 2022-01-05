Об этом напомнили в посольстве США в Украине. Там опубликовали краткий обзор невыполненных Россией обещаний.

Важно Пространство для игры Путина, – Климкин сказал, сдвинули ли с места переговоры по Донбассу

Что обещала Россия

В рамках соответствующих соглашений Россия согласилась:

вывезти тяжелое вооружение;

разрешить Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осуществлять мониторинг;

обменять всех пленных.

Этих обещаний, конечно, Россия не выполнила. Однако на протяжении последних 6 лет закрыла блокпосты, изолировала жителей Востока и пыталась принудительно интегрировать их в российское общество.

Россия начала подпитывать кровопролитие, из-за которого погибли более 13 тысяч украинцев,

– подчеркнули в посольстве.

Международное сообщество давно знает, что Россия отказывается выполнять свои обязательства по "минску". В то время, когда вражеские войска угрожают дальнейшим вторжением в Украину, России, когда она говорит об этих соглашениях, доверять нельзя.

Обзор обещаний России по "минску", которые она не выполнила: смотрите видео

Переговоры по Донбассу: главное

Во время последнего разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена стороны обсудили шаги, которые Украина делает в минском и нормандском форматах.

Ранее украинский президент заявил американскому, что готов к переговорам с Владимиром Путиным по Донбассу.

Как считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин, в 2021 году сдвигов в переговорах по Востоку Украины не произошло.

В США заявили, что не планируют участвовать в нормандском формате. В то же время страна соглашается помочь в организации таких переговоров.

В Москве же тем временем сообщают, что переговоры по Донбассу якобы в тупике из-за "невыполненных обещаний Украины".

Полный текст публикации в твиттере:

В то время, когда российские войска продолжают угрожать дальнейшим вторжением в Украину, предлагаем краткий обзор несоблюдения Россией минских соглашений.

Обратите внимание – интервью с Павлом Климкиным о Донбассе и Путине: смотрите видео