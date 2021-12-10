Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига в телеэфире в этот же день. Он выступил с комментариями касаемо телефонного разговора президентов Соединенных Штатов Америки и Украины .

К слову Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном и Шольцом

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Относительно минских соглашений

В частности, по словам Сибиги, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе представила "стратегическое видение следующих шагов имплементации минских соглашений". Причем, эти шаги базируются "на украинском национальном интересе", ведь главное для Украины – это вернуть мир.

Относительно переговоров с Путиным

Андрей Сибига заверил, что украинские власти обсуждают и готовы обсуждать вопросы безопасности, касающиеся Украины, не только с союзниками и партнерами.

Сегодня (речь о разговоре Байдена и Зеленского, – 24 канал) также звучало, что президент Украины готов к переговорам с Путиным. Украинская сторона готова к переговорам, имеет позицию. И мы надеемся, что при поддержке наших партнеров мы придем к этим разговорам,

– подытожил представитель Офиса Президента.

Что еще известно о разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена

Байден пообещал предоставить Украине всю необходимую помощь для защиты от России.

Байден рассказал Зеленскому, что отказал требованиям Путина по отношению к Украине в НАТО.

Байден заявил Зеленскому, что очень любит и уважает Украину, как сообщил Андрей Ермак.