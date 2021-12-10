Про це розповів заступник глави Офісу Президента Андрій Сибіга у телеефірі цього ж дня. Він виступив із коментарями щодо телефонної розмови президентів Сполучених Штатів Америки та України.
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Щодо мінських угод
Зокрема, за словами Сибіги, українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі представила "стратегічне бачення наступних кроків імплементації мінських угод". Причому ці кроки базуються "на українському національному інтересі", адже головне для України – це повернути мир.
Щодо перемовин з Путіним
Андрій Сибіга запевнив, що українська влада обговорює й готова обговорювати безпекові питання, які стосуються України, не тільки зі союзниками та партнерами.
Сьогодні (мовиться про розмову Байдена та Зеленського, – 24 канал) також звучало, що президент України готовий до переговорів із Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має позицію. І ми сподіваємося, що за підтримки наших партнерів ми прийдемо до цих розмов,
– підсумував представник Офісу Президента.
Що ще відомо про розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена
- Байден пообіцяв надати Україні всю необхідну допомогу для захисту від Росії.
- Байден розповів Зеленському, що відмовив вимогам Путіна щодо України в НАТО.
- Байден заявив Зеленському, що дуже любить і поважає Україну, як повідомив Андрій Єрмак.
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