Про це розповів заступник глави Офісу Президента Андрій Сибіга у телеефірі цього ж дня. Він виступив із коментарями щодо телефонної розмови президентів Сполучених Штатів Америки та України.

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Щодо мінських угод

Зокрема, за словами Сибіги, українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі представила "стратегічне бачення наступних кроків імплементації мінських угод". Причому ці кроки базуються "на українському національному інтересі", адже головне для України – це повернути мир.

Щодо перемовин з Путіним

Андрій Сибіга запевнив, що українська влада обговорює й готова обговорювати безпекові питання, які стосуються України, не тільки зі союзниками та партнерами.

Сьогодні (мовиться про розмову Байдена та Зеленського, – 24 канал) також звучало, що президент України готовий до переговорів із Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має позицію. І ми сподіваємося, що за підтримки наших партнерів ми прийдемо до цих розмов,
– підсумував представник Офісу Президента.

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