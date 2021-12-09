Про це повідомив голова Офісу Президенту Андрій Єрмак. Він повідомив про підсумки перемовин Зеленського та Байдена. Американський президент спілкувався з українським після розмови з Путіним.
Важливо Байден провів телефонну розмову з Зеленським
Байден запевнив, що США допоможуть Україні
За словами Єрмака, Вашингтон надасть Києва, і там вже почали це робити, усю необхідну для протистояння російській агресії допомогу. "Щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч у будь-який час", – наголосив очільник ОП. Такі наміри, за його словами, американський президент підтвердив у розмові зі Зеленським 9 грудня.
Також в ОП уточнили, що український лідер під час перемовин з Байденом піднімав питання "Північного потоку-2". Політики обговорили й попередження, які Україна раніше від колег – США, Великої Британії та інших. Мовиться не лише про загрозу вторгнення та екскалації біля наших кордонів, але й про питання внутрішньої дестабілізації.
У США пригрозили Путіну санкціями
Раніше американський лідер пригрозив очільнику Кремля жорсткими санкціями у випадку нового вторгнення в Україну. "Чітко роз'яснив, якщо Росія вторгнеться до України, будуть економічні наслідки, з якими Путін ніколи не стикався", – уточнив Байден. За інформацією ЗМІ, обмеження навряд чи стосуватимуться енергетичного сектору. Все тому, що вони можуть мати вплив на світову економіку та ціни на бензин у США.