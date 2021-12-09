Про це повідомив голова Офісу Президенту Андрій Єрмак. Він повідомив про підсумки перемовин Зеленського та Байдена. Американський президент спілкувався з українським після розмови з Путіним.

Важливо Байден провів телефонну розмову з Зеленським

Байден запевнив, що США допоможуть Україні

За словами Єрмака, Вашингтон надасть Києва, і там вже почали це робити, усю необхідну для протистояння російській агресії допомогу. "Щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч у будь-який час", – наголосив очільник ОП. Такі наміри, за його словами, американський президент підтвердив у розмові зі Зеленським 9 грудня.

Також в ОП уточнили, що український лідер під час перемовин з Байденом піднімав питання "Північного потоку-2". Політики обговорили й попередження, які Україна раніше від колег – США, Великої Британії та інших. Мовиться не лише про загрозу вторгнення та екскалації біля наших кордонів, але й про питання внутрішньої дестабілізації.

Зверніть увагу! Найближчим часом Україна отримає останню партію військової допомоги, запланованої на 2021 рік. Про це напередодні повідомили у Пентагоні.

У США пригрозили Путіну санкціями

Раніше американський лідер пригрозив очільнику Кремля жорсткими санкціями у випадку нового вторгнення в Україну. "Чітко роз'яснив, якщо Росія вторгнеться до України, будуть економічні наслідки, з якими Путін ніколи не стикався", – уточнив Байден. За інформацією ЗМІ, обмеження навряд чи стосуватимуться енергетичного сектору. Все тому, що вони можуть мати вплив на світову економіку та ціни на бензин у США.