Видання з посиланням на одразу трьох американських чиновників пише, що Вашингтон враховує, який вплив ці санкції можуть мати на світову економіку та ціни на бензин у США.
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Ймовірність енергетичних санкцій США проти Росії
За словами одного зі співрозмовників, США працюють над санкціями так, щоб було багато варіантів.
Ми не збираємося здійснювати все з цього одразу. Обмеження проти енергетичного сектора – це найбільш екстремальний варіант на випадок, якщо це буде потрібно,
– зазначило джерело.
В американській адміністрації вважають, що є зв'язок між рейтингами підтримки Джо Байдена та цінами на бензин. Тому там не хочуть "розхитувати човен". Однак експерти, з якими спілкувалося видання, попереджають, що без жорстких заходів проти енергетичного сектора санкції проти Росії будуть недостатньо сильними для її стримування.
Санкції Вашингтона проти Москви: які варіанти розглядають
- Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена у випадку посилення агресії з російської сторони щодо України планує вводити жорсткі санкції.
- Вони можуть стосуватися суверенного боргу Росії. Крім того, у список хочуть внести людей з найближчого оточення Володимира Путіна, російські енергетичні компанії та банки.
- Ба більше – державу-агресорку можуть відключити від міжнародної банківської системи SWIFT.
До речі, про санкції, які США готують щодо Росії: дивіться відео