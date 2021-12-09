Видання з посиланням на одразу трьох американських чиновників пише, що Вашингтон враховує, який вплив ці санкції можуть мати на світову економіку та ціни на бензин у США.

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Ймовірність енергетичних санкцій США проти Росії

За словами одного зі співрозмовників, США працюють над санкціями так, щоб було багато варіантів.

Ми не збираємося здійснювати все з цього одразу. Обмеження проти енергетичного сектора – це найбільш екстремальний варіант на випадок, якщо це буде потрібно,

– зазначило джерело.

В американській адміністрації вважають, що є зв'язок між рейтингами підтримки Джо Байдена та цінами на бензин. Тому там не хочуть "розхитувати човен". Однак експерти, з якими спілкувалося видання, попереджають, що без жорстких заходів проти енергетичного сектора санкції проти Росії будуть недостатньо сильними для її стримування.

Санкції Вашингтона проти Москви: які варіанти розглядають

Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена у випадку посилення агресії з російської сторони щодо України планує вводити жорсткі санкції.

Вони можуть стосуватися суверенного боргу Росії. Крім того, у список хочуть внести людей з найближчого оточення Володимира Путіна, російські енергетичні компанії та банки.

Ба більше – державу-агресорку можуть відключити від міжнародної банківської системи SWIFT.

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