Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова. Она убеждает, что переговоры по урегулированию "украинского кризиса" зашли в тупик.
К теме Участвовали в войне на Донбассе: удалось идентифицировать 30 российских артиллеристов
Переговоры контактной группы были безрезультатны, – Захарова
Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик. 7–8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультатно, ничем не завершились,
– сказала Захарова.
В российском МИД в очередной раз обвинили Киев, что он не выполняет свои обязательства по минским договоренностям.
Россия обвиняет Киев в "имитации процесса"
По словам Захаровой, Украина занимается "имитацией процесса и уклоняется от прямого диалога с Луганском и Донецком". Больше всего возмущает государство-агрессор то, что ответственность за ситуацию возлагают на него.
Тем временем Работаем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров, – Дмитрий Кулеба в Лондоне
Последние резонансные заявления государства-агрессора:
- Глава генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов пригрозил Украине за силовое решение конфликта на Донбассе.
- Герасимов заявил, что "Россия будет пресекать любые провокации Киева".
- По наращиванию военного присутствия на Донбассе, то в России говорят, что "это – ложь".
- Именно напряжение вблизи границы Украины стало темой переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.
Смотрите о том, как Россия пугает наступлением в VETERANO блоге: