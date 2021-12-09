Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова. Она убеждает, что переговоры по урегулированию "украинского кризиса" зашли в тупик.

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Переговоры контактной группы были безрезультатны, – Захарова

Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик. 7–8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультатно, ничем не завершились,

– сказала Захарова.

В российском МИД в очередной раз обвинили Киев, что он не выполняет свои обязательства по минским договоренностям.

Россия обвиняет Киев в "имитации процесса"

По словам Захаровой, Украина занимается "имитацией процесса и уклоняется от прямого диалога с Луганском и Донецком". Больше всего возмущает государство-агрессор то, что ответственность за ситуацию возлагают на него.

Тем временем Работаем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров, – Дмитрий Кулеба в Лондоне

Последние резонансные заявления государства-агрессора:

Глава генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов пригрозил Украине за силовое решение конфликта на Донбассе.

Герасимов заявил, что "Россия будет пресекать любые провокации Киева".

По наращиванию военного присутствия на Донбассе, то в России говорят, что "это – ложь".

Именно напряжение вблизи границы Украины стало темой переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.

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