Об этом заявил глава генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге. Он утверждает, что обстановка на Востоке Украины обостряется.

Тем временем Бундестаг экстренно обсудит позицию Германии относительно войск России возле Украины

В Москве говорят, что Украина делает опасные шаги

Россия, тем временем, планирует пресекать любые "попытки силового урегулирования ситуации".

Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минских договоренностей,

– выразил не новую позицию Москвы Герасимов.

У России вызывает обеспокоенность использование Украиной противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также турецких беспилотников Bayraktar. Мол, из-за этого обостряется и без того "раскаленная ситуация", сказал глава российского генштаба.

Москва не хочет отчитываться за перемещение войск

В то же время за собой Москва никаких нарушений не имеет. Герасимов утверждает, что информация о возможном нападении "является ложью". Мол, Россия ни перед кем не должна отчитываться за перемещение войск на своей территории.

Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Нападение на Украину является ложью,

– заявил Герасимов.

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Ситуацию возле границы Украины обсудили Байден и Путин

Напряжение возле границы Украины и России обсудили во время разговора в видеоформате глава Белого дома и российский президент.

О чем говорилось:

Байден отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также он призвал Путина вернуться к дипломатическим методам.

В противном случае России может угрожать жесткий ответ.

Глава Белого дома жестко отметил, что решение о расширении НАТО принимает исключительно сам Альянс.

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