Про це заявив голова генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов на брифінгу. Він переконує, що обстановка на Сході України загострюється.

Тим часом Бундестаг екстрено обговорить позицію Німеччини щодо військ Росії біля України

У Москві кажуть, що Україна робить небезпечні кроки

Росія тим часом планує присікати будь-які "спроби щодо силового врегулювання ситуації".

Постачання Україні вертольотів, безпілотних літальних апаратів і літаків підштовхують українську владу до різких і небезпечних кроків. Київ не виконує мінських домовленостей,

– висловив не нову позицію Москви Герасимов.

У Росії викликає занепокоєння використання Україною протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також турецьких безпілотників Bayraktar. Мовляв, через це загострюється і без того "розпечена ситуація", сказав голова російського генштабу.

Москва не хоче відчитуватись за переміщення військ

Натомість за собою Москва жодних порушень немає. Герасимов стверджує, що інформація про можливий напад "є брехнею". Мовляв, Росія не має ні перед ким відчитуватись за переміщення військ на своїй території.

Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки – це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території і не вимагає повідомлення. на Україну є брехнею,

– заявив Герасимов.

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Ситуацію біля кордону України обговорили Байден та Путін

Напруження біля кордону України та Росії обговорили під час розмови у відеоформаті глава Білого дому та російський президент.

Про що саме йшлось:

Байден наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Також він закликав Путіна повернутись до дипломатичних методів.

У протилежному випадку Росії може загрожувати жорстка відповідь.

Також глава Білого дому жорстко зауважив, що рішення щодо розширення НАТО ухвалює виключно сам Альянс.

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