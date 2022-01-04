У 2021 році зрушень у переговорах щодо ситуації на Сході України не відбулося. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Варто прочитати Усі будуть залучені, – Данілов розповів, що прописано у Плані оборони України

Шлях – гібридне виконання домовленостей

За його словами, глава Кремля побудував сильну позицію, створивши енергетичну кризу в Європі.

Це для нас Донбас – Україна. Для нього – це простір, яким він грається,

– наголосив Клімкін.

Він пояснив, що Захід хотітиме йти шляхом гібридного виконання якихось домовленостей, наприклад, мінських. Адже це – один із гачків, на якому ефективно можна тримати Путіна.

Щодо цього підв'язані санкції, з якими наразі дуже важко. Бо навіть на тлі стягнення озброєння до наших кордонів, Європейський Союз важко погоджується на введення відповідних обмежень.

Ми важливі для Заходу, – Клімкін

Ексміністр пояснив, що Джо Байден та його адміністрація стали частиною процесу торгівлі довкола європейської безпеки і України, але не щодо Донбасу.

Водночас не мовиться про те, що Україну хтось "здаватиме". "Ми важливі Заходу, ми важливі американцям", – зауважив Клімкін.

Переговори щодо Донбасу: головне

Володимир Зеленський повідомив Джо Байдену, що готовий до прямих переговорів із Володимиром Путіним щодо Донбасу.

На Банковій готові до будь-якої розмови із главою Кремля. Мовляв, найголовніше, аби були практичні результати.

У Росії тим часом заявляють, що перемовини – у глухому куті, а Київ начебто не виконує мінські домовленості. У російському міністерстві закордонних справ впевнені, що нашу державу треба "змусити" виконувати домовленості.

"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео