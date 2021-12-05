Якщо Україну залишити наодинці, то вона нічого не буде робити, – Лавров

Київ не планує "добровільно" виконувати мінські домовленості. Про це заявив міністр закордонних справ Росії.

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Якщо Україну залишити наодинці із самою собою, зі своєю совістю – вона нічого робити не буде. Її треба змушувати. Саме для цього і був створений "нормандський формат". Але Берлін і Париж поки що манкують своїми зобов'язаннями,

– наголосив Лавров.

Він додав: "Ми привертаємо їхню увагу до того, що це треба обов'язково зробити".

Зверніть увагу! Росія постійно заявляє, що Україна має внести зміни до своєї Конституції, аби надати Донбасу так званий "особливий статус". Водночас Москва продовжує стверджувати, що нібито не є стороною конфлікту і підписувала мінські угоди виключно як "посередник".

У російському МЗС раніше казали, щоб Ердоган "вплинув" на Київ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пропонував свою кандидатуру для посередництва у переговорах між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Речниця російського МЗС відкинула таку пропозицію та наголосила, що Москва на неї не погодиться.

Водночас вона закликала Ердогана "вплинути" на українську владу, аби та, мовляв, виконала мінські домовленості. Ба більше, Марія Захарова порадила турецькому президенту переконати Київ вести переговори з бойовиками на Донбасі, а також відмовитися від "агресивних дій" у регіоні.

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